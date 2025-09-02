¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×Ã¦Âà¤«¤é5Ç¯à·ãÊÑáÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Î»Ñ¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö¤¨¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡¡
¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÝ°ºä46¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿à·ãÊÑá¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¿¼ê¤¬ºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖI'm human¡×¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¾®¤µ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÊ£¿ô¤Ä¤±¤¿¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÑ³¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤é¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¡¢Í§ÍüÆà¤Á¤ã¤ó¡ª¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¶âÈ±¥í¥ó¥°¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Î®ÀÐ¡×¡Ö¤¨¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿¼ê¤Ï2015Ç¯¤ËÝ°ºä46¤Î°ì´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬20Ç¯¤ËÃ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£