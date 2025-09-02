サンリオキャラクターズが“海の生きもの”に変身！ ナムコ限定プライズが登場
サンリオとバンダイナムコアミューズメントのキャンペーン企画「ナムコdeハロウィン2025〜マーメイドファンタジー〜」が、9月5日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」で開催される。
【写真】クリオネになりきるシナモンがかわいい！ 景品ラインナップ
■海底の幻想的な世界がモチーフ
今回開催される「ナムコdeハロウィン2025〜マーメイドファンタジー〜」は、海底の幻想的な世界をモチーフに、人魚や海の生きものになりきったサンリオのキャラクターたちがキュートなナムコ限定景品や、オリジナルノベルティが手に入るキャンペーン企画。
クレーンゲームの景品には、クリオネ姿のシナモンの「超BIGぬいぐるみ」をはじめ、オーガンジーの髪飾りとパール付きリボンが華やかなマイメロディとクロミの「BIGぬいぐるみ」や、海の生きもの風に変身したポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドンの「ぬいぐるみ」がラインナップされる。
そのほか、おそろいのマーメイド姿がかわいい「マスコット」、手のひらサイズの「フラットビニールポーチ」、ドーム型のふたがポイントの「ストロー付きタンブラー」など、普段使いにぴったりなアイテムも登場する。
さらにキャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に指定金額を投入、または「ナムコオンラインクレーン」の対象ブースで指定ナムクレポイント分プレイごとに、オリジナル特典をランダムで1つプレゼント。また、「ナムコポイントアプリ」を提示すると、限定デザインのショッパーがもらえるキャンペーンも同時開催される。
