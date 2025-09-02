大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3日から3日間、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。日本、米国、韓国、台湾、欧州から有力大学のゴルファーが参加し、団体戦と個人戦で争われ、個人戦は男女ミックスで実施される。

世界女子アマチュアランクで29位につける南メソジスト大のマッケンジー・リー（4年）は2日、18ホールを回って最終調整。「富士山が見えて景色がとても美しいコース。トリッキーだけど、いいプレーをすればロースコアを出せると思う」と笑顔で語った。

今年4月のオーガスタ・ナショナル女子アマで11位に入り、6月には名門パインハーストで開催されたノース＆サウス女子アマを制覇。8月の全米女子アマでも33位と健闘した。

今回が初来日で三島に入る前に東京に滞在。「寿司と焼き鳥がおいしかった。時差ボケも全くないし、コンディションはとてもいい」とリフレッシュできた様子だ。

前回大会はアマンダ・サンバック（バージニア大）が男子を抑えて個人戦を制しており、女子の連覇がなるかどうかも注目。また個人戦の女子最上位には国内女子ツアー「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース」（10月23日開幕、兵庫・マスターズGC）の出場権が付与される。

米ツアーでの活躍を夢見るリーは「いいプレーをしてチームが勝つことが目標。個人戦でも勝てれば最高」と抱負を口にした。