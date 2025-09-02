大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3〜5日、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。開幕前日の2日は練習ラウンドに続き、ウエルカムパーティーとオープニングセレモニーが行われた。

セレモニーでは全日本大学ゴルフスーパーリーグの和田光司理事長があいさつ。「この大会はゴルフを通じ、素晴らしい人間形成、国際交流が目的です。素晴らしい結果、そして素晴らしい思い出をつくるのが答え。健闘を期待しています」と選手を激励した。

大会に向け、松山英樹、全美貞、イ・ミニョンがビデオメッセージを寄せた。東北福祉大出身の松山は「この大会が学生のW杯になることを期待しています。全力を尽くしてプレーして、大会を通してかけがえのない経験をしてください」とエールを送った。

米国、韓国、台湾、欧州から集まった選手らは、コースが用意したAI通訳機を使って交流。セレモニー終了後は大学ごとに持ち寄ったスモールギフトを交換し合い、親睦を深めた。