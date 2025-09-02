大相撲の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）とハローキティが2日、東京・両国国技館で行われた「ハローキティ」大相撲ロンドン公演出発式に出席し、10月に開催される34年ぶりの海外公演をPRした。

このほどサンリオ（本社・東京都品川区）が10月15日から19日までロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催される大相撲ロンドン公演を協賛。ロンドン郊外で生まれ、明るくやさしい女の子キャラクターのハローキティがアンバサダー就任した。

登壇した豊昇龍は初対面のハローキティの印象を問われ「かわいいっすね。着物結構似合いますね」と笑顔。続けて「来てくださるロンドンの皆様に感謝して一生懸命頑張ります。初めての海外公演。相撲というものはこういうものだというのを見せるのを楽しみにしています。優勝目指して頑張ります」と決意を述べた。

サンリオは企業理念「みんなとなかよく」のもと「1人でも多くの人を笑顔にし、世界じゅうに幸せの輪を広げていく」ことを目指し、ロンドン公演を協賛。公演では日本の文化、伝統を伝える世界の架け橋役として会場中に伝統工芸品の配布やだるま、はっぴなどを展示。トーナメント優勝者には1メートルのハローキティぬいぐるみを授与する。ハローキティはサンリオを通じて「このたび力士のみなさんと一緒に、日本の伝統文化の魅力をロンドンの方たちにお届けするお手伝いをすることになりました！ ロンドンでは大相撲の公演に参加したり、学校や病院にいるお友達に会いに行ったりする予定です！新しいチャレンジにちょっぴりドキドキするけれど、たくさんのお友だちと仲良くなれたらうれしいです」とコメントした。