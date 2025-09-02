環境省と気象庁は2日午後5時、九州で福岡、佐賀、長崎など6県に3日の熱中症警戒アラートを発表した。熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための措置で、暑さ指数の値が33以上と予測された際に発表する。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。宮崎県と鹿児島県奄美地方も日最高暑さ指数31以上の危険。

◇ ◇

環境省と気象庁は2日午後5時、福岡県熱中症警戒アラート第1号を発表した。福岡県では、明日（3日）は、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想される。熱中症予防のための行動をとるよう呼びかけた。

［明日（3日）の日最高暑さ指数（WBGT）（予測）］宗像29、八幡30、行橋33、飯塚31、前原32、福岡34、太宰府32、添田32、朝倉31、久留米32、黒木30、大牟田32

［明日（3日）の予想最高気温］福岡35度、八幡34度、飯塚35度、久留米36度