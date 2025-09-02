日向坂46が9月17日にリリースする15thシングル『お願いバッハ！』の、CD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像が公開された。

（関連：乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の衣装の秘密とは TEN10代表 市野沢祐大が語る“謎を残す”という意識）

表題曲「お願いバッハ！」では、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める。さらに、全形態共通のカップリング曲として、今年3月に新たに加入した五期生による楽曲「空飛ぶ車」が収録される。なおフォーメーションは明かされていない。

さらに、各タイプごとの収録内容も決定。TYPE-Aには、金村美玖、髙橋未来虹、石塚瑶季、清水理央、渡辺莉奈によるユニット曲「ライバル多すぎ問題」を収録。TYPE-Bには、9thシングル『One choice』に収録された一期生楽曲「愛はこっちのものだ」を新たにリアレンジして二期生～五期生全員で歌唱した「愛はこっちのものだ 2025」が収録される。TYPE-Cには、二期生～四期生全19名による「言葉の限界」、TYPE-Dにはひらがなけやき時代の人気ユニット曲を上村ひなの、森本茉莉、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花で新たに歌唱した「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」を収録。通常盤には、全員曲「Expected value」が収められる。

また特典映像として、TYPE-Aには今年5月に開催された『BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』、TYPE-Bには『五期生「おもてなし会」』の裏側を収めたドキュメンタリー映像を収録。TYPE-CとDには五期生の初めての個人PVが収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）