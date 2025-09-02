決勝後に乱闘が勃発！ インテル・マイアミFWスアレスが相手スタッフに唾吐きか。被害を受けた本人は「彼に噛まれるかと思ったよ」
インテル・マイアミFWルイス・スアレスの行為が話題を呼んでいる。
現地８月31日に開催されたリーグスカップの決勝で、リオネル・メッシやスアレスを擁するインテル・マイアミはシアトル・サウンダース対戦。０−３の完敗を喫し、優勝を逃した。
このファイナル後、両チームの選手たちがヒートアップして乱闘が勃発。英メディア『BBC』によると、そのなかでスアレスは相手のスタッフに対して唾を吐きかけた疑いがかけられているという。
また、スペイン大手紙『MARCA』は、被害を受けたとされているシアトルスタッフのヘネ・ラミレス氏のコメントを紹介。「ラミレス氏は『彼に噛まれるかと思ったよ』と話し、ミックスゾーンに笑いを巻き起こした」と伝えている。
スアレスはこれまでのキャリアにおいて、３度の噛みつき事件を起こしている。2014年のブラジル・ワールドカップ杯では試合中に当時のイタリア代表DFジョルジョ・キエッリーニに噛みつき、代表戦９試合出場停止と４か月の選手活動禁止処分が言い渡された。
今回、唾吐き行為が認められれば、大会規則により、最大３試合の出場停止処分を受ける可能性があるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スアレスが相手スタッフに唾を吐いたとされる瞬間
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スアレスが相手スタッフに唾を吐いたとされる瞬間