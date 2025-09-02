¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×3Ç¯Á°¤Î¶ì¤¤µ²±¡Ä¥Ö¥ó¥Ç¥¹1Éô¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬·è°Õ¿·¤¿¡ÖWÇÕ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡6·î¤ÎWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤¬¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬½éÆü¤Î1Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ìó9¤«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁ°²ó(¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ)¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯Ëö¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ä®Ìî¤À¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢23Ç¯²Æ¤Ë¾ÅÆî¤«¤é¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Ç32»î¹ç5ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢1Éô¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤È¡¢ºòµ¨¤Ï½é¤Î1ÉôÄ©Àï¤Ê¤¬¤é32»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤Î11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2Éô¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä®Ìî¤Ï¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡È¸Ä¿Í»ÄÎ±¡É¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢º£µ¨¤â1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WÇÕ¥¤¥ä¡¼¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖµîÇ¯11ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤±¤É¥Á¡¼¥à¤¬¹ß³Ê¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢WÇÕ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿Ä®Ìî¡£¡Ö1Ç¯¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢°ÜÀÒ¤Ï1Æü¤Ç¤âÁá¤¯´·¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¥¡¼¥ë¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Ä¾Á°¤Î³«ËëÀá¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢Á°Àá¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¼çÎÏFW¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤ÆµÞî±ÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ75Ê¬´Ö½Ð¾ì¡£Ãå¼Â¤Ë¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ï¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤À2»î¹ç¤·¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤éÄ¶¥¥Ä¤¤¤Î¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂåÉ½¤Ç½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÍè¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¤¸õ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Î¥á¥¥·¥³(13°Ì)¡¢¥¢¥á¥ê¥«(15°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£Ä®Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²¤½£ÁÈ¤â¸ò¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿22Ç¯9·î¤Î¥É¥¤¥Ä±óÀ¬¤Ç¤Îµ²±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ï22Ç¯7·î¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Âç²ñºÇÂ¿3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÂåÉ½ÄêÃå¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢Â³¤¯9·î¤Î¥É¥¤¥Ä±óÀ¬¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌòÌÜ¤ò½ªÎ»¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¸¶ÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó½é¤á¤Æ(¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î)AÂåÉ½¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤è¤ê¤¢¤ë¡£Á°²ó¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡£¾åÅÄåºÀ¤¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤é¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢Ä®Ìî¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£Ã¯¤¬¤¤¤ë¡¢Ã¯¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È·ë²Ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òÄÏ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)