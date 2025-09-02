サントリーＨＤ・新浪剛史会長が辞任 購入サプリに違法の疑いで警察が捜査 「二人三脚でやろうといったのに大変残念」会見で鳥井社長が言葉を詰まらせる場面も
サントリーホールディングスの新浪剛史会長が購入したサプリメントに違法の疑いがあり、警察の捜査を受けたということです。
（サントリーホールディングス 鳥井信宏社長）「昨夜、弊社代表取締役会長・新浪剛史が辞任いたしました。本件において皆さまにご心配、ご迷惑おかけすることを心よりおわび申し上げます」
サントリーホールディングスの鳥井信宏社長は午後３時から行われた会見で、新浪剛史会長が辞表を提出し、９月１日付けで受理したことを明らかにしました。
（サントリーホールディングス 山田賢治副社長）「捜査は警察が結論を出すべきものであり、シロだからなにもなし。仮にそうなったからやめていただく、そういう観点で考えたわけではありません。サントリーの代表取締役会長としてそのような疑義が生じること自体、新浪の行為は求められる資質を欠くと」
捜査関係者によりますと新浪氏は、違法薬物をめぐって福岡県警から取り調べを受けていて、８月には福岡県警が関係先を家宅捜索していましたが、違法薬物は確認されなかったということです。
新浪氏は２０１４年、創業家以外で初めてサントリーホールディングスの社長に就任。ことし、創業家出身の鳥井氏が社長に就任した後は代表権のある会長を務めていました。新浪氏の辞任について問われると鳥井社長が言葉を詰まらせる場面も。
（サントリーホールディングス 鳥井信宏社長）「私自身も新浪氏とずっと一緒に仕事をやってきましたし。二人三脚でやろうといったのに大変残念です」
当面の間、辞任した新浪氏の後任はおかず、佐治信忠会長の１人体制でいくということです。