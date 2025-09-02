山村和也が横浜FMからウロンゴン・ウルブスFCに完全移籍

J1の横浜F・マリノスは9月2日、MF山村和也がオーストラリア2部相当のウロンゴン・ウルブスFCへ完全移籍することを発表した。

35歳のベテランが海外クラブへ新天地を求める決断に「もっと見たかった」「もうひと花咲かせて」など反響の声が寄せられた。

現在35歳の山村は国見高校から流通経済大学を経て、鹿島アントラーズでプロキャリアをスタートさせた。その後、セレッソ大阪、川崎フロンターレを経て、2023年に横浜FMへ加入。188cmの長身を生かした空中戦と冷静な判断力で、FW、中盤、センターバックまで幅広くプレーし、豊富な経験でチームを支えた。

しかし横浜FMでは度重なる負傷やチーム事情もあり、1年8か月の在籍で公式戦出場はわずか12試合にとどまった。山村はクラブを通じて「なかなかピッチで共に戦う事ができなかったこと、本当に申し訳なく思っています」と心境を吐露。「オーストラリアの地で力をつけてきますので、また何かのかたちで貢献できれば幸いです」と新天地での活躍を誓った。

通算ではJ1リーグ209試合19得点、J2リーグ34試合6得点、ACLでも26試合2得点を記録。横浜FMではJ1で8試合、天皇杯4試合に出場した。

SNS上では「正直もっと見たかった」「もうひと花咲かせて」「出た時のワクワク感は半端なかった」「マリノスの良い兄貴分」「絶大な信頼感」「豪州でも頑張って」「また何かのかたちで貢献できれば、というコメントが嬉しいよ」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）