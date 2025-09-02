気象庁は、秋田県、山形県では、３日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。

東北地方では、３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

■線状降水帯とは何か

気象庁によりますと、次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ50～300km程度、幅20～50km程度の線状に伸びる強い降水域を線状降水帯といいます。

線状降水帯による顕著な大雨によって、毎年のように数多くの甚大な災害が生じています。発生メカニズムに未解明な点も多く、今後も継続的な研究が必要不可欠です。

■線状降水帯の予想はなぜ難しいのか

線状降水帯の予想が難しい理由として以下の三つが考えられています。

（1）線状降水帯の発生メカニズムに未解明な点がある

これまでの研究により、線状降水帯の発生メカニズムは概ね以下のように考えられています。

①大気下層を中心に大量の暖かく湿った空気の流入が持続する

②その空気が局地的な前線や地形などの影響により持ち上げられて雨雲が発生する

③大気の状態が不安定な状態の中で雨雲は積乱雲にまで発達し、複数の積乱雲の塊である積乱雲群ができる

④上空の風の影響で積乱雲や積乱雲群が線状に並び線状降水帯が形成される

このように、線状降水帯発生メカニズムの概要はわかっていますが、発生に必要となる水蒸気の量、大気の安定度、各高度の風など複数の要素が複雑に関係しており、そのメカニズムの詳細については不明な点が多いのが現状です。

線状降水帯の発生条件や強化、維持するメカニズムは未解明な点が多く、正確な予想が難しくなっています。

■秋田・山形の今後の天気

