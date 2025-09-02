シビれる辛さと濃厚な旨さがクセになる！東洋水産「MARUCHAN　QTTA」5種

東洋水産では、2025年9月15日(月)より全国にてカップ入り即席麺「MARUCHAN QTTA(クッタ) しょうゆ味」「同 ミルキーシーフード味」「同 トマトクリーム味」「同 コク味噌味」「同 サワークリームオニオン味」をリニューアル発売し、「同 シビレ麻辣湯麺」を新発売します。

東洋水産「MARUCHAN QTTA」5種

東洋水産では、2025年9月15日(月)より全国にてカップ入り即席麺「MARUCHAN QTTA(クッタ) しょうゆ味」「同 ミルキーシーフード味」「同 トマトクリーム味」「同 コク味噌味」「同 サワークリームオニオン味」をリニューアル発売し、「同 シビレ麻辣湯麺」を新発売します。

■商品コンセプト

「MARUCHAN QTTA」は、しっかりとした食べごたえがあり、食べた人に「はぁ〜、くった〜」とホッと一息ついて前向きな気持ちになってもらいたいをコンセプトにした「たて型カップ麺」です。

今回、既存5品の麺とスープとパッケージデザインを変更し、新たに「うま濃いスープ＆もちっと麺」を訴求していきます。

同時にシビれる辛さと濃厚な旨さがクセになる「シビレ麻辣湯麺」を新たにラインアップに加え、更なるブランドの強化を図っていきます。

クッタくん

■商品概要

1. スープの特徴に合わせた同社独自製法の麺を採用

「MARUCHAN QTTA」シリーズでは、同社独自製法の麺を採用しています。

同社独自の「もちっと製法」により、なめらかでもちもちとした食感の麺を、ラードを使用した油で揚げて香ばしく仕上げました。

既存5品および新フレーバーともに、麺を改良し、スープとの一体感が増し全体のバランスがより良くなりました。

同シリーズでは、レギュラー麺と幅広麺の2種類がありますが、「トマトクリーム味」は、今回より幅広麺に変更しています。

2. QTTAらしい個性ある「しょうゆ味」と「ミルキーシーフード味」

「しょうゆ味」は、これまでのポーク・チキンの旨みに、ビーフの旨みを新たに加え、3種類の肉の旨みを利かせたコク深いやみつき感のある味わいに仕上げました。

「ミルキーシーフード味」は、これまでのバター風味に、乳のコクや甘みに新たに加え、まろやかなシーフード味に仕上げ、ネーミングも「ミルキーシーフード味」に変更しました。

更にほたての旨みをアップし、魚介の旨みをしっかりと感じられる味わいに仕上げました。

3. 新フレーバーはシビれる辛さと濃厚さが特長の麻辣湯麺

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある麺に、チキンとビーフの旨みに唐辛子や五香粉(ウーシャンフェン)を利かせた、シビレる辛さの麻辣スープがマッチします。

MARUCHAN QTTA

■商品特徴

・しょうゆ味

＜めん＞

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある、スープによく絡む麺。

ラードを使用した油で揚げ、香ばしい風味をつけました。

＜スープ＞

ポーク・チキン・ビーフの3種の旨みを合わせ、ガーリックや胡椒でアクセントをつけたスモーク感のある味わいのしょうゆ味スープ。

＜具材＞

味付豚肉、たまご、えび、ねぎ。

・ミルキーシーフード味

＜めん＞

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある、スープによく絡む麺。

ラードを使用した油で揚げ、香ばしい風味をつけました。

＜スープ＞

ポーク・チキンの旨みをベースに、ホタテやあさりなどの魚介の旨みを利かせ、乳のコクや甘みを加えた、まろやかなシーフード味のスープ。

＜具材＞

キャベツ、たまご、かに風かまぼこ、貝柱風かまぼこ。

・トマトクリーム味

＜めん＞

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある、スープに負けない存在感のある幅広麺。

ラードを使用した油で揚げ、香ばしい風味をつけました。

＜スープ＞

ほどよく酸味のあるトマトスープに、乳のコクとまろやかさを加えた濃厚でとろみのあるトマトクリームスープ。

パセリで彩りのアクセントをつけました。

＜具材＞

味付挽肉、チーズ加工品、たまねぎ、トマト加工品。

・コク味噌味

＜めん＞

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある、スープによく絡む麺。

ラードを使用した油で揚げ、香ばしい風味をつけました。

＜スープ＞

ポークの旨みをベースに、ローストオニオンでコクと調理感、ガーリック・ジンジャー・カイエンペッパーの香辛料でインパクトとやみつき感を加えた濃厚な味噌味スープ。

＜具材＞

キャベツ、味付豚肉、コーン、ねぎ。

・サワークリームオニオン味

＜めん＞

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある、スープに負けない存在感のある幅広麺。

ラードを使用した油で揚げ、香ばしい風味をつけました。

＜スープ＞

オニオン・ガーリックを利かせた、爽やかな酸味とクリーミーな味わいが広がる、サワークリーム風味のスープ。

パセリ入り。

＜具材＞

ポテト、たまねぎ。

・シビレ麻辣湯麺

＜めん＞

「もちっと製法」によりなめらかで弾力のある、スープによく絡む麺。

ラードを使用した油で揚げ、香ばしい風味をつけました。

＜スープ＞

チキン・ビーフの旨みをベースに、唐辛子・花椒などの香辛料を利かせた辛いスープ。

＜具材＞

味付鶏肉だんご、チンゲン菜、しいたけ。

■商品詳細

商品名 ：MARUCHAN QTTA しょうゆ味

内容量 ：74g(めん61g)

JANコード：4901990381956

商品名 ：MARUCHAN QTTA ミルキーシーフード味

内容量 ：77g(めん61g)

JANコード：4901990381970

商品名 ：MARUCHAN QTTA トマトクリーム味

内容量 ：79g(めん61g)

JANコード：4901990381994

商品名 ：MARUCHAN QTTA コク味噌味

内容量 ：82g(めん61g)

JANコード：4901990382014

商品名 ：MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味

内容量 ：82g(めん61g)

JANコード：4901990382038

商品名 ：MARUCHAN QTTA シビレ麻辣湯麺

内容量 ：76g(めん61g)

JANコード：4901990382052

＜全商品共通＞

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：236円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2025年9月15日(月)

発売地区 ：全国

