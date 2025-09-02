マンチェスター・Cがエデルソンのトルコ移籍を発表…アカンジはインテルにレンタル加入
マンチェスター・シティは2日、GKエデルソン・モラエスがフェネルバフチェ(トルコ)へ完全移籍し、DFマヌエル・アカンジはインテル(イタリア)へ期限付き移籍することを発表した。
エデルソンはベンフィカからの加入で8シーズンにわたってマンチェスター・Cでプレーした。最後方からチームを支えてプレミアリーグを6回優勝するなど数多のタイトルをもたらし、2022-23シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグの優勝にも貢献した。
アカンジは22年9月からマンチェスター・Cでプレーしていて、公式戦136試合に出場した。レンタル期間は1年としている。
英メディア『BBC』や移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者などによると、マンチェスター・Cは守護神の後釜としてパリSGのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマを獲得することが確実な状況。5年契約に延長オプションをつけて加入する見込みだと報じられている。
