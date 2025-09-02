ステア？シェーク？カクテル作りの基本をわかりやすく解説【THE カクテルバイブル500】
【基本のテクニック】ステア・シェーク
カクテルをつくる方法は、ステア、ビルド、シェーク、ブレンドの4種類。
まずはここで道具の使い方や手順をマスターして、家庭にある材料で気軽につくってみよう。
STIR［ステア］
ステアとは「かき混ぜる」という意味で、素材の持ち味を生かしたまま仕上げる技法。乱暴にかき混ぜるのではなく、静かに、かつスピーディーに混ぜるのがポイント。
●ストレーナー
●バースプーン
●メジャーカップ
●ミキシンググラス
手順
（１）ミキシンググラスの上まで氷を入れる（初心者は材料を先に入れて後から氷を入れてもよい）。
（２）材料を入れ、バースプーンの背中をグラスの側面にすべらせるように、素早く静かに20回ほど回す。慣れないうちはマドラーでもOK。
（３）ミキシンググラスにストレーナーをかぶせる。
（４）人差し指でしっかり押さえながら、グラスに注ぐ。
SHAKE［シェーク］
シェーカーを振ることで、材料同士を手早く混ぜ合わせる技法。急速に冷やすことができ、氷と材料が混ざり合うため、まろやかな味わいになる。
●シェーカー
●メジャーカップ
手順
（１）材料をシェーカーに入れる。
（２）シェーカーのボディの上までたっぷりと氷を入れる（氷を入れてから材料を入れてもよい）。
（３・４）ボディをしっかり持ってストレーナーをかぶせ、その上にトップをかぶせる。
（５）胸もとを中心に「斜め上に出す→手前に戻す→斜め下に出す→手前に戻す」の流れで動かす。スナップをきかせてリズミカルに20回ほど振る。
（６）シェーカーのトップをはずし、ストレーナーがはずれないよう人差し指で押さえながらグラスに注ぐ。
シェーカーの選び方
シェーカーには大小さまざまなタイプがあるが、まずは一度に2人分つくれる中くらいのサイズ（約350ml）が使いやすくておすすめ。振るときはボディ、ストレーナー、トップの3点をしっかり押さえれば、はずれる心配はない。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡