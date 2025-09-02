通貨オプション ボラティリティー 短期を中心に上昇、ドル円１週間と１カ月は１０％台乗せる
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.28 8.18 7.06 7.61
1MO 10.07 7.74 7.85 7.35
3MO 9.79 7.47 8.10 7.58
6MO 9.72 7.38 8.47 7.74
9MO 9.71 7.39 8.76 7.91
1YR 9.72 7.46 8.96 8.05
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.46 8.36 8.00
1MO 8.58 8.41 7.83
3MO 9.03 8.60 7.73
6MO 9.32 8.85 7.88
9MO 9.59 9.11 8.01
1YR 9.77 9.33 8.14
東京時間16:36現在 参考値
ロンドン序盤、ボラティリティーが短期を中心に上昇している。ドル円１週間１０．２８％、１カ月１０．０７％などいずれも１０％台に乗せてきている。スポット市場では円安の動きが強まっており、オプション市場での円プット需要を喚起している。
