２８日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、２０〜３０年の付き合いがある「くされ縁芸人」が放送された。

出川哲朗がトークしたウド鈴木のエピソードでスタジオが大混乱。出川は「ウドちゃんって普段から優しいし、誰にでも腰が低いじゃない。でも、漢気がすごい」と切り出し、かつてナンパのため、２人で新宿アルタ前に車を駐めていた際のエピソードを明かした。

出川は「当時、チーマーって不良のグループがはやっていて、急に軽自動車が揺れだして『どうしたんだろう？』っつったら２０〜３０人のチーマーに囲まれて『おい出川！ウド！出てこいよ、おら！』って揺れて」と大ピンチな状況を説明。

続けて「そしたらウドちゃんが『隊長、これから何があろうとこの車から絶対に出ないでください』って、ガーンと出てって、チーマーの一番のボスのところにいって『隊長に謝らんかい！』って。向こうのリーダーがナイフを出して『てめえ、ウド！生意気いってると、これで刺すぞ』っていったのよ」と話し、状況は悪化するばかり。

これにウドは「刺せるもんなら刺してみろよ、こちとら本物なんだよ」とお腹を出して対抗したという。出川は「大騒ぎになってたら、派出所からお巡りさんがきてくれて、とめてくれて、仲直りして」とことなきを得たとまとめたが…ウドは「おわびと訂正をさせていただきます」と話してスタジオは騒然となった。

ウドは「僕の中では近くに派出所があるから大きい声を出したらきてくれるんじゃないかって」などとトーンダウン。対して、出川は「よく言うな、ウドちゃん！ナイフも本当だろ！これ（お腹を出した）も本当のことじゃない！なんで恥ずかしがるの？」とあくまで真実であると主張したが、続けて「次は本当の話…違う違う！今のも本当の話だけど！」と口を滑らせ（？）うやむやとなった。