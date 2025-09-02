実業家のローランドさんを招いた講演会が30日、山形市で開かれました。ローランドさんは「人生は一本の映画。自分の人生を自分が主役として過ごす努力をしてほしい」などと観客を激励しました。



この講演会は、山形青年会議所が設立70周年を記念して開催したもので、およそ800人が来場しました。講師のローランドさんは、18歳でホストを始め26歳で独立。

現在は美容業や飲食業を展開する実業家でテレビの出演などメディアでも活躍しています。ローランドさんは、前例にとらわれないことの大切さを訴えました。





実業家ローランドさん「前例を調べるものだと捉えている方がけっこういる。前例を学ぶものだと認識の方と前例は自分がなるものだと思っている人はかなり大きい差。例えば『ホスト＝酒飲みます』という固定観念が当時あった。売り上げは飲まなきゃ上げられないものだという固定観念の中で『なんでみんな疑わずに今までやってきたんだろう』と聞いた 当時の上司に『なんでホストってみんな酒飲むんですか？』『そういうものだから』」その後、ローランドさんは”お酒を飲まない接待”を実現し、成功しました。実業家・ローランドさん「みなさんが働いているそれぞれの業界ってなんでこれが今までこうふうになってきのか明確に言語化できる固定観念や既存のルールって実は少なかったりする」また、自分のイメージ作りとなるブランディングについては目標設定の大切さを解説しました。実業家・ローランドさん「どういう風にブランディングしたいかどういう風になりたいかまず自分でわかっていないとブランディングできない」質疑応答では「やりたいことの見つけ方」を問われ、高校生のときにコンビニエンスストアでアルバイトをした際、1週間で解雇された自身の経験を基にアドバイスしました。実業家・ローランドさん「とにかくありとあらゆる経験できることは全て経験しなさい。『やりたいこと』は『やりたくないこと』の反対側にあることが多い。僕はこのバイトの経験を通して人に雇われるってことってこんなに嫌なのか。人に雇われる屈辱を解決できることって将来何かあるかなと思ったら起業しようと思えた。やりたいことが見つかった瞬間」質問した高校生「ずっと憧れの人だったので一対一で対話できて誇らしい」「すべて前向きな言葉で、とっても響いた」ローランドさんは、最後に「人生は一本の映画。自分を脇役にせず主役として過ごす努力をしてほしい」と観客を激励していました。