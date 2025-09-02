¡Ú½ÀÆ»¡ÛÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡Ö¾ï¤Ë¿Ê²½¤òµá¤á¤Æ¡×¼¡Àï¤Ï12·î¤ÎGSÅìµþ¤òÍ½Äê¡¡¾å·î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÉ½¾´¼°
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò90¥¥íµéÀ¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡Ê25¡áJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¾å·î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Â¼Èø¤Ï2019Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Àè·î28Æü¤Ë¤Ï25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÇ°´ê¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤±¤É¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë¿Ê²½¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂåÉ½ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï12·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏGSÅìµþ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê½Å¤¤Áê¼ê¡¢100¥¥íµé¤ä100¥¥íÄ¶µé¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤ÆÃÏÎÏ¤òÎý¤êÄ¾¤¹¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤³¤³1¡Á2¥«·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£