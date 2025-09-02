『相席食堂』「いいの？こんなん出して」 恒例の青田買い大会 住職・エプロン・会長らが参戦へ
きょう2日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）は、恒例企画「ロケスター発掘！青田買いSP」を届ける。
【動画】『相席食堂』青田買い大会予告…「この人だいぶ面白いかも」
『相席食堂』では、これまで数々のロケスターを発掘してきただが、まだまだ世の中には未知なるダイヤの原石が眠っているはず。2018年からスタートした青田買い大会からは、20年に“パンティーテックス”で優勝した島田珠代をはじめ、21年覇者の呂布カルマなどを輩出してきた。昨年は史上初の同点優勝だった。
ロケの舞台となるのは、ご当地グルメのある近畿2府4県の街。ご当地のグルメを食べながら、ロケスター候補がロケで競い、千鳥の2人が審査する。優勝者には“ベストおかわり賞”としてレギュラー回のロケに行くチャンスが与えられる。
今回登場するロケスター候補は、「住職」「エプロン」「会長」「逆輸入」「髭」などをキーワードに持つ総勢6人。前半戦からそれぞれの武器が威力を発揮し、ハイレベルな大会になる。
予告動画では、大悟が「この人だいぶ面白いかも」、ノブが「いいの？こんなん出して」と言うなど、「千鳥大絶賛のロケスター誕生！」の様子が描かれている。
【動画】『相席食堂』青田買い大会予告…「この人だいぶ面白いかも」
『相席食堂』では、これまで数々のロケスターを発掘してきただが、まだまだ世の中には未知なるダイヤの原石が眠っているはず。2018年からスタートした青田買い大会からは、20年に“パンティーテックス”で優勝した島田珠代をはじめ、21年覇者の呂布カルマなどを輩出してきた。昨年は史上初の同点優勝だった。
今回登場するロケスター候補は、「住職」「エプロン」「会長」「逆輸入」「髭」などをキーワードに持つ総勢6人。前半戦からそれぞれの武器が威力を発揮し、ハイレベルな大会になる。
予告動画では、大悟が「この人だいぶ面白いかも」、ノブが「いいの？こんなん出して」と言うなど、「千鳥大絶賛のロケスター誕生！」の様子が描かれている。