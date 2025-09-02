中川翔子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの中川翔子が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。

◆中川翔子、手作りポッサム披露


中川は「鶏胸肉でポッサム風」とつづり、鶏胸肉とともに蒸されたきのこや、キムチ、トマト、きゅうり、白髪ねぎなどがズラリと並んだ様子を公開。「野菜いっぱいとれておいしい」と説明している。

この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「美味しそう」「真似したい」「本格的」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

