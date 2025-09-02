中川翔子「鶏胸肉でポッサム風」手料理公開「野菜たっぷりでヘルシー」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの中川翔子が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、ヘルシーなポッサム風手料理
中川は「鶏胸肉でポッサム風」とつづり、鶏胸肉とともに蒸されたきのこや、キムチ、トマト、きゅうり、白髪ねぎなどがズラリと並んだ様子を公開。「野菜いっぱいとれておいしい」と説明している。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「美味しそう」「真似したい」「本格的」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
