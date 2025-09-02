オリジン「牛ハラミ焼肉弁当」2種発売/醤油ベースに黒胡椒を効かせた『にんにく黒胡椒だれ』、ネギ×瀬戸内レモン×黒胡椒の『爽やかネギ塩レモンだれ』

弁当･惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」は、9月2日10時から、期間限定の新商品「牛ハラミ焼肉弁当」を販売している。

「牛ハラミ」に合わせ、『にんにく黒胡椒だれ』と、『瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ』をそれぞれ使った、2種の弁当をラインアップしている。在庫がなくなり次第終了。

〈『牛ハラミ』に合わせた2種の特製だれ〉

程よい柔らかさと噛み応えがあり、適度な脂と赤身の味わいが楽しめる『牛ハラミ』を使った弁当を発売する。今回も『牛ハラミ』に合わせ、2種の特製だれを用意した。

醤油ベースに黒胡椒を効かせた『にんにく黒胡椒だれ』は、黒胡椒のピリッとした辛さが特徴で、ご飯との相性も良いという。ネギと瀬戸内レモンの酸味、黒胡椒を加えた『瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ』は、すっきりとした後味で、残暑の季節にぴったりの味わい。

また、ボリューム感のある「肉W盛り」や、牛ハラミに加えて、エビフライ･唐揚げ･ミニ白身フライを組み合わせた「Dx牛ハラミ焼肉弁当」もラインアップしている。

オリジン「牛ハラミ焼肉弁当」2種発売

〈「牛ハラミ焼肉弁当」ラインアップ(各税込)〉

◆「牛ハラミ焼肉弁当 にんにく黒胡椒だれ」862.92円

オリジン「牛ハラミ焼肉弁当 にんにく黒胡椒だれ」

◆「肉W盛り牛ハラミ焼肉弁当 にんにく黒胡椒だれ」1,566円

オリジン「肉W盛り牛ハラミ焼肉弁当 にんにく黒胡椒だれ」

◆「Dx牛ハラミ焼肉弁当 にんにく黒胡椒だれ」1,134円

オリジン「Dx牛ハラミ焼肉弁当 にんにく黒胡椒だれ」

◆「牛ハラミ焼肉 にんにく黒胡椒だれ」754.92円

オリジン「牛ハラミ焼肉 にんにく黒胡椒だれ」

◆「牛ハラミ焼肉弁当 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」862.92円

オリジン「牛ハラミ焼肉弁当 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」

◆「肉W盛り牛ハラミ焼肉弁当 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」1,566円

オリジン「肉W盛り牛ハラミ焼肉弁当 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」

◆「Dx牛ハラミ焼肉弁当 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」1,134円

オリジン「Dx牛ハラミ焼肉弁当 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」

◆「牛ハラミ焼肉 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」754.92円

オリジン「牛ハラミ焼肉 瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」

※複数点購入する場合、小数点以下の端数を合計する。単品購入の場合は、税込価格は小数点以下が切り捨てとなる。