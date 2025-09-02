È÷¸åÄÒÊªG¤Î²¬ËÜ¿©ÉÊ¡¢Ê¡»³¤ËÂè2¹©¾ì ´Ý·¿¤¿¤³¾Æ¤ÎÌ»º¤Ø
È÷¸åÄÒÊª¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¬ËÜ¿©ÉÊ¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ï¡¢Æ±»ÔÆâ¤ËÂè2¹©¾ì¤ò¿·Àß¤·¡¢2026Ç¯5·î¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎËÜ¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¡ÖÄà¾â·¿¤¿¤³¾Æ¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¹©¾ì¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö´Ý·¿¤¿¤³¾Æ¤¡×¤ÎÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤Þ¤ë¤¿¤³¾Æ¤¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶¡µëÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ5,000Ö¤Ç¡¢½¾¶È°÷¿ô¤Ï30Ì¾¤òÍ½Äê¡£
¶áÇ¯¡¢¤¿¤³¾Æ¤»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤³¤³°¤Ç¤ÎµÊ¿©µ¡²ñ¤âÁý²Ã¡£Æ±¼Ò¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°Å¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤ÇÇä¾åÇÜÁý¤òÌÜ»Ø¤¹À®Ä¹ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯¡£¿·¹©¾ì¤Ë¤è¤ê´Ý·¿¡¦Äà¾â·¿Î¾Êý¤ÎÀ½Â¤ÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¡£À¾ß·Æ»É×¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Âè2¹©¾ì¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹Âç¤¤ÊÄ©Àï¤À¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¿©¤Î´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£