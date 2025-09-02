プリマハムが「ハッピーハロウィーンキャンペーン」を実施、ことしは東京ディズニーシー「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」に招待

プリマハムは9月1日から、「ハッピーハロウィーンキャンペーン」を実施している。

期間は10月31日まで。例年、好評を博す同キャンペーンだが、ことしは景品として、昨年に新エリアがオープンし盛り上がりを見せる、東京ディズニーシーのなかの同社提供レストラン「ユカタン･ベースキャンプ･グリル」の食事券がついた特別なパークチケットに加え、東京ディズニーリゾート･パークチケット(東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー)、「プリマハム商品詰め合わせ」を用意した。

応募方法は、対象商品のバーコードを必要枚数分集め、専用応募ハガキまたは郵便ハガキに貼り、必要事項を記入のうえ応募する。応募締め切りは、11月3日(当日消印有効)。対象商品は、香薫あらびきポーク90g、ギルティソーセージガーリックバターチーズ130g、スマイルUP!ロースハム3連、同ハーフベーコン3連――など。コース内容や応募先は次の通り。

〈「ハッピーハロウィーンキャンペーン」コース内容〉

◆Aコース(バーコード20枚で応募)

「東京ディズニーシーユカタン･ベースキャンプ･グリルご招待」、東京ディズニーシー･1デーパスポート(4枚)、ユカタン･ベースキャンプ･グリルお食事券1万円分(2,500円分×4枚)、招待日12月20日、30組120人。

◆Bコース(バーコード8枚)

東京ディズニーリゾート･パークチケット(ペア)、100組200人。

◆Cコース(バーコード2枚)

プリマハム商品詰め合わせ、100人。

■応募先

〒119-0317晴海郵便局 プリマハム「ハッピーハロウィーンキャンペーン」係。

〈畜産日報2025年9月2日付〉