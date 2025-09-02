タレントの新山千春さんが、自身のインスタグラムを更新。沖縄県の座間味島での家族旅行の様子を公開しました。長年訪れたかった場所で過ごした素敵な時間の数々が、美しい写真とともに紹介されています。



【写真を見る】【 新山千春 】 憧れの座間味島で家族旅行を満喫 「全てが愛おしい思い出になりました！！」 ウミガメとの遭遇も





澄み渡る青い海と空、白い砂浜が広がる座間味島。新山さんは「行ってみたかった座間味島！」と長年の憧れを実現させた様子です。家族3人で民宿に滞在し、島の自然や人々との触れ合いを楽しんだことが投稿から伝わってきます。



「綺麗な海をひたすら泳いで」とつづられた通り、透明度の高い海では運良くウミガメとの遭遇も。







写真には、穏やかに泳ぐウミガメの姿が収められています。また、手に持った色鮮やかな貝殻や、赤いハイビスカスの花なども、南国の魅力を感じさせます。







夜には「家族で星空を眺めて 寝転がって星座を探した！」と、島ならではの澄んだ夜空の下での時間も楽しんだようです。







現地の人々との触れ合いも旅の大きな思い出になったようで、「お宿のお兄さんの優しさに触れて 心通う旅！無人島に連れて行ってくれた船長さん」など、島の人々の温かさに感謝の言葉を綴っています。







食事も旅の楽しみの一つ。「食堂じろべぇのお料理が美味しくて」と、地元の食堂でのひとときも満喫したことが伝わってきます。投稿には、「食堂じろべえ」の前で店員さんと笑顔で写る新山さんの姿も。







日没時の美しい海辺の写真からは、オレンジ色に染まる空と穏やかな海の風景が広がり、娘のもあさんとリラックスした時間を過ごしている様子がうかがえます。







新山さんは「大好きな場所が増えた旅！」「みんながあたたかい」「全てが愛おしい思い出になりました！！」と、座間味島での体験を心から楽しんだ様子。最後に「島巡りってやっぱり最高」と締めくくり、沖縄の島々の魅力を改めて実感したようです。







この投稿に、「今の幸せが末永く続きますように、お祈りしております」「黄昏時、いいなぁ！」「萌愛ちゃんと夏休みを過ごせて楽しめてなによりです」「座間味行きたい 本島から近いのに」「美しいですね癒されます」などの声が寄せられています。







新山千春さんは、2023年11月に、外資系企業に勤務する一般男性と結婚したことを公表、2025年3月には、長女・もあさんの高校卒業をお祝いする姿を投稿していました。

【担当：芸能情報ステーション】