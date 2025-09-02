EIZO株式会社は、SDI入出力端子を搭載したカラーマネジメント対応モニター「ColorEdge CG2400SV」を10月28日（火）に発売する。直販価格は32万2,300円。

「ColorEdge CG2400S」の派生モデル。放送・映像制作の現場で使用されることを想定し、3G-SDI Level AおよびHD-SDI対応のSDI入出力を搭載した。SDI信号は業務用の映像・音声伝送規格で、ロック付きのBNCコネクタがケーブル脱落を防ぎ、同軸ケーブル1本というシンプルさを特徴としている。

EIZO製品の場合、SDI信号入出力端子を備えた映像制作用モニターは30.5型DCI-4K対応の「ColorEdge PROMINENCE CG1」（直販価格350万6,800円）のみだった。そこに24.1型フルHD解像度の「ColorEdge CG2400SV」が加わることで、ユーザーの選択肢を広げるのが狙い。

他のベースモデルとの違いは、音声モニター用にヘッドホン端子も新たに備えたこと。また運搬時の利便性に配慮し、背面にハンドルを装備した。

その他の仕様はベースモデルと共通。推奨解像度1,920×1,200のIPSパネルを採用し、色域はAdobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%。本体にキャリブレーションセンサーを内蔵する。

画面サイズ：24.1型 推奨解像度：1,920×1,200 表示色：約10.7億色（10-bit対応） 色域：Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 視野角：178°／178° 輝度：400cd/m2 コントラスト比：1,800:1 応答速度：11ms 入力端子：DisplayPort（HDCP 2.3）、HDMI（Deep Color、HDCP 2.3）、BNC （3G/HD-SDI） 出力端子：BNC（3G/HD-SDI、スルー出力）、ヘッドホン USB：USB Type-B×2（5Gbps、アップストリーム）、USB Type-A×2（5Gbpsダウンストリーム）、USB Type-A×2（2.0） 外観寸法：554.4×408.1～563.1×245mm 質量：約8.5kg