サントリーホールディングスは緊急の記者会見を開き、新浪会長が警察の捜査を受けていることを明らかにした上で、新浪氏が取締役会長を辞任したと発表しました。経済界などへの影響について、日本テレビ財界担当記者に聞きます。

新浪氏は、サントリーホールディングスの会長を務めていたほかに、経済三団体のひとつ、経済同友会の代表幹事や政府の経済財政諮問会議のメンバーも務めています。

これまでに最低賃金の引き上げや人材の流動化などをめぐって、経済界から歯に衣着せぬ発信を続け、経済政策にも一定の影響を与えてきました。

経済同友会は3日、新浪氏の定例会見を行う予定ですが、関係者は2日のサントリーの会見前には驚きを隠せない様子で、「3日の会見は現時点では予定通りだが、それもどうなるかわからない」と困惑した様子でした。

また、別の関係者は「サントリーでの役職を辞めた場合は、代表幹事も辞めざるを得なくなるだろう」と指摘しています。

――新浪氏は政府の経済財政諮問会議のメンバーでもありますが、政府側の反応は？

ある政府関係者は、「経済同友会の代表幹事としてメンバーになっているので、代表幹事を辞めるなら本人の意向も聞いて辞めてもらうことになるのだろう」と話しています。

日本の経済界のトップの1人ともいえる新浪氏の辞任は、政財界に大きな影響を与えそうです。