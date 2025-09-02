STVニュース北海道

北海道・えりも沖では秋サケの定置網漁が解禁され、札幌の中央卸売市場で開かれた初競りでは１キロ１１万１１３４円の史上最高値がつきました。

札幌の中央卸売市場で初競りにかけられたのは、日高の高級ブランド「銀聖」などおよそ１.７トンです。

最高値は札幌市内の水産会社が競り落とした１キロ１１万１１３４円で、記録が残っている２０１４年以降でもっとも高い値がつきました。

（最高値でサケを競り落とした日の出本田水産　眞下治次長）「漁師に頑張ってたくさん獲ってもらえるように期待を込めて、この値段をつけました」

午前５時ごろのえりも沖です。

日高管内では９月１日に秋サケの定置網漁が解禁となり、この漁船では２日朝、およそ７００キロが初水揚げされました。

（えりも鮭定置網部会　佐藤勝部会長）「期待していた通りだね。去年は５本～１０本の初漁だったけどね。初漁にしては７００キロぐらいとなれば、ここ近年にはない量だよね」

近年、不漁が続く秋サケ。

道立総合研究機構によりますと、２０２５年の来遊数は、えりもより西で１２６．２％と前年を上まわる見通しです。

しかし、道内全体では前年比６４．５％と不漁が予測されています。

史上最高値で競り落とされた秋サケはその後、札幌市内の海鮮丼の店でさばかれていました。

１日にオープンしたばかりのこの店では４日以降、秋サケを特別メニューとして提供するということです。

（北の宝　澤田昴典社長）「新ものなので、お客さまにはお安く提供しようかなと思います」

札幌市西区のスーパーです。

（藤得記者）「競り落とされた秋サケが店頭に並びました。切り身や筋子で魚売り場は赤く色づいています」

秋サケは１００グラムあたり４３０円で店頭に並びました。

２０２４年の同じ時期と比べて１.５倍ほど高いといいます。

（コープさっぽろ二十四軒店　尾崎武志店長）「いっぱい獲れて安くなるのは当然願っているんですけどね。自然のものなのでね」

それでもさっさく品定めをしたり、買い求める客もみられました。

（買い物客）「秋サケが並んで筋子とかが出てくると、秋だなって感じしますよね」

（買い物客）「例年に比べてちょっと高いなって。１００円は安くなってくれたらいいですよね」

北海道の秋の味覚「秋サケ」。

２０２５年も高値での販売開始となりました。