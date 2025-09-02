[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇74銘柄・下落189銘柄（東証終値比）
9月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは296銘柄。東証終値比で上昇は74銘柄、下落は189銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが8銘柄、値下がりは53銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は285円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 110 +30（ +37.5%）
2位 <4750> ダイサン 690 +84（ +13.9%）
3位 <8057> 内田洋 11999 +1119（ +10.3%）
4位 <6557> ＡＩＡＩ 1600 +143（ +9.8%）
5位 <3083> スターシーズ 913 +77（ +9.2%）
6位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1449 +122（ +9.2%）
7位 <6574> コンヴァノ 235 +19（ +8.8%）
8位 <3787> テクノマセマ 718 +41（ +6.1%）
9位 <8783> ａｂｃ 550.2 +28.2（ +5.4%）
10位 <6193> バーチャレク 1230 +60（ +5.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2385> 総医研ＨＤ 145 -50（ -25.6%）
2位 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 126700 -40000（ -24.0%）
3位 <1736> オーテック 1383 -399（ -22.4%）
4位 <2244> ＧＸＵテック 2180 -487（ -18.3%）
5位 <9171> 栗林船 1029 -97（ -8.6%）
6位 <4318> クイック 2150 -198（ -8.4%）
7位 <4833> Ｄｅｆコン 360 -26（ -6.7%）
8位 <200A> 野村日半導 1544 -100（ -6.1%）
9位 <3070> ジェリビンズ 174 -10（ -5.4%）
10位 <2934> ジェイフロ 1775 -95（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7272> ヤマハ発 1115 +18.0（ +1.6%）
2位 <6472> ＮＴＮ 335.4 +2.0（ +0.6%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 1432.4 +7.9（ +0.6%）
4位 <4506> 住友ファーマ 1642 +9（ +0.6%）
5位 <6762> ＴＤＫ 1918 +8.0（ +0.4%）
6位 <2432> ディーエヌエ 2264 +1.5（ +0.1%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2583 +1.0（ +0.0%）
8位 <4751> サイバー 1776 +0.5（ +0.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 12252.5 -172.5（ -1.4%）
2位 <6857> アドテスト 10536 -129（ -1.2%）
3位 <8001> 伊藤忠 8503.8 -84.2（ -1.0%）
4位 <5713> 住友鉱 4110 -37（ -0.9%）
5位 <4385> メルカリ 2392 -21.5（ -0.9%）
6位 <6920> レーザーテク 15133 -132（ -0.9%）
7位 <7453> 良品計画 3090 -25.0（ -0.8%）
8位 <5801> 古河電 8498 -61（ -0.7%）
9位 <6752> パナＨＤ 1490 -10.0（ -0.7%）
10位 <8604> 野村 1053 -7.0（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
