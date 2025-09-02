　9月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは296銘柄。東証終値比で上昇は74銘柄、下落は189銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが8銘柄、値下がりは53銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は285円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　110　　 +30（ +37.5%）
2位 <4750>　ダイサン　　　　　　690　　 +84（ +13.9%）
3位 <8057>　内田洋　　　　　　11999　 +1119（ +10.3%）
4位 <6557>　ＡＩＡＩ　　　　　 1600　　+143（　+9.8%）
5位 <3083>　スターシーズ　　　　913　　 +77（　+9.2%）
6位 <4060>　ｒａｋｕｍｏ　　　 1449　　+122（　+9.2%）
7位 <6574>　コンヴァノ　　　　　235　　 +19（　+8.8%）
8位 <3787>　テクノマセマ　　　　718　　 +41（　+6.1%）
9位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　550.2　 +28.2（　+5.4%）
10位 <6193>　バーチャレク　　　 1230　　 +60（　+5.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2385>　総医研ＨＤ　　　　　145　　 -50（ -25.6%）
2位 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　 126700　-40000（ -24.0%）
3位 <1736>　オーテック　　　　 1383　　-399（ -22.4%）
4位 <2244>　ＧＸＵテック　　　 2180　　-487（ -18.3%）
5位 <9171>　栗林船　　　　　　 1029　　 -97（　-8.6%）
6位 <4318>　クイック　　　　　 2150　　-198（　-8.4%）
7位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　360　　 -26（　-6.7%）
8位 <200A>　野村日半導　　　　 1544　　-100（　-6.1%）
9位 <3070>　ジェリビンズ　　　　174　　 -10（　-5.4%）
10位 <2934>　ジェイフロ　　　　 1775　　 -95（　-5.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1115　 +18.0（　+1.6%）
2位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　335.4　　+2.0（　+0.6%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 1432.4　　+7.9（　+0.6%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　　 1642　　　+9（　+0.6%）
5位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 1918　　+8.0（　+0.4%）
6位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2264　　+1.5（　+0.1%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2583　　+1.0（　+0.0%）
8位 <4751>　サイバー　　　　　 1776　　+0.5（　+0.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　12252.5　-172.5（　-1.4%）
2位 <6857>　アドテスト　　　　10536　　-129（　-1.2%）
3位 <8001>　伊藤忠　　　　　 8503.8　 -84.2（　-1.0%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4110　　 -37（　-0.9%）
5位 <4385>　メルカリ　　　　　 2392　 -21.5（　-0.9%）
6位 <6920>　レーザーテク　　　15133　　-132（　-0.9%）
7位 <7453>　良品計画　　　　　 3090　 -25.0（　-0.8%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　 8498　　 -61（　-0.7%）
9位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1490　 -10.0（　-0.7%）
10位 <8604>　野村　　　　　　　 1053　　-7.0（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース