セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「中華まん」の割引セールを9月1日から6日間限定で実施しています。

全国で実施

対象商品と各セール価格は、「ふんわり×ごろっと 肉まん」が156円（税込168.48円）→120円（税込129.60円）、「もちふわ×とろ〜り ピザまん」が158円（税込170.64円）→120円（税込129.60円）、「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」が149円（税込160.92円）→120円（税込129.60円）、「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」が130円（税込140.40円）→120円（税込129.60円）、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」が232円（税込250.56円）→180円（税込194.40円）、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」が195円（税込210.60円）→150円（税込162円）です。

同社は「最大52円引き（税込56.16円）になるお買い得なセールです。残暑は続いていますが、9月の秋の訪れをまずは『食』からほっこりとお楽しみください！」とコメントしています。

9月6日まで、全国で実施中。なお、「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」「もっちり×ジューシー 特製豚まん」は近畿エリアのみの販売となります。