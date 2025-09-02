秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が2日、スカパー東京メディアセンターでエンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ「WHITE SCORPIONのSCORPISMALL」（毎月最終火曜深夜0時30分放送）の収録取材会に登場した。

アイドルプロジェクト「IDOL3．0PROJECT」で23年に結成し、10月に活動2周年を迎える。収録では、お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（48）がゲストで登場。アイドルグループ「豆柴の大群」のプロデュースや、自らが監修するアイドルフェス「クロフェス」を行うなどアイドル文化に深い見識を持つクロちゃんから、個性の重要性や新しい自己紹介フレーズについて伝授された。

かつてイベントに参加してクロちゃんと2ショットを撮ったという「クロちゃん推し」のACE（18）は「質問に対して思った100倍くらいの回答が返ってきた。プロデューサー目線でもファン目線でも良い意見を頂いたので、明日からの活動に反映していきたい」と感謝。共演を喜ぶも「（収録の）最後に悲しいことが起きて…放送でぜひ見てください」とまさかの告白。クロちゃんが慌てて否定する場面もあった。

同グループは9月23日に

3rdワンマンライブ「連撃」を開催する。クロちゃんからのアドバイスを受けてCHOCO（18）は「ファンの方とじゃんけんをするとか、ファン参加型でライブを作るというのはすぐにでも生かせる。（案が）固まったら公約みたいに発表したい」と早くも構想を練っている様子だった。

最後にライブへの意気込みを聞かれると、ACEは「伸び悩んでいる、思うような結果が出せない日々ですが、もっと大きなステージへのステップを進めるためにも、完売させてスコピスト（ファンの総称）と一緒の空間を分かち合いたい。足を運んでほしい。がんばります！」と意気込んだ。