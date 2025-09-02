東京コミックコンベンションは、12月5日から12月7日まで幕張メッセにて開催する「東京コミックコンベンション 2025（東京コミコン 2025）」の最新来日セレブ情報を発表した。

来日セレブの豪華ラインナップが次々と明らかになっている「東京コミコン 2025」だが、新たにクリストファー・ロイド氏、リー・トンプソン氏、トーマス・F・ウィルソン氏、クローディア・ウェルズ氏ら、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」キャスト一行の来日が決定した。

いずれのセレブも全ての日程で来場し、当日は写真撮影会およびサイン会等を予定。また、デロリアンをバックにした4人揃ってのグループショットも行なわれる予定となっている。

なお、撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表される。

クリストファー・ロイド氏

リー・トンプソン氏

トーマス・F・ウィルソン氏

クローディア・ウェルズ氏

