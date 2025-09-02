〈「吉沢亮と森七菜が食事したあのレストランで…」大ヒット『国宝』聖地巡礼で判明した“まさかのスクープ情報”とは？〉から続く

「二号さんか三号さんにしてよ。今から予約」

若き喜久雄にそう頼み込む祇園の芸妓・藤駒役で「国宝」に華を添えた見上愛（24）。そんな彼女がひそかに愛するのは――。



インパクトある役柄だった見上愛

◆◆◆

デビューから間もなく売れっ子に

見上は日本大学芸術学部卒の演技派だ。2019年に日本テレビ「ボイス 110緊急指令室」に出演し俳優デビュー。21年には映画「衝動」で主演を務め、24年の大河ドラマ「光る君へ」で藤原道長の娘・彰子役を演じて一躍有名に。同年にはドラマ計7作に出演し、26年上半期の朝ドラ「風、薫る」主演も決まっている。

「現在、朝ドラに向けて栃木弁を勉強中。マネージャーのもとにはオファーが殺到し、『朝ドラ以降の仕事はまだ決めていない』と慎重に仕事を選んでいます」（事務所関係者）

デビューから間もなく売れっ子になった見上。「国宝」の芸妓役では冒頭のようにいじらしく喜久雄に迫り、梨園とは切っても切れない花街に生きる愛人を堂々演じた。着物を着て三味線を演奏する場面も印象的だ。

三味線のプロも「こっちの世界にお呼びしたい」と絶賛

見上に三味線を指導した清元協会理事の清元紫葉氏が明かす。

「見上さんを指導したのは各2時間、計8回でした。初めは正座をするのにも少し大変そうでしたが、いつも元気溌剌でした。三味線を持つ角度についても『このぐらいですか？』と質問し、教えたことをすぐに実践していた。習得もとても早く、将来的にはこっちの世界にお呼びしたいと思えるぐらい素質があると感じました。

本番の撮影では小一時間ほど演奏。終了後には『ふー』とおっしゃっていました。お貸しした三味線も、撮影後にわざわざご自身でお稽古場に返しに来てくださいました」

三味線のプロも驚くほど豊かな感性。実は彼女、本業の俳優にとどまらないマルチな才能の持ち主だ。

カルチャー雑誌の編集長としての顔も…

その片鱗を見せたのが7月31日の夜。見上はこの日、大学時代の友人が製作した映画「ROPE」の舞台挨拶に登場。「自分が出ていない映画のトークショーは初めて」と言いながら、こう明かした。

「私、陶芸にめっちゃハマってて。だからコラボコップとか作れるよ」

自宅には自作食器や小物入れもあり、陶器を焼くための電気窯まで購入したというなかなかの趣味人。

更に別の顔がある。同じく舞台挨拶で語ったところによれば、

「雑誌も作ってるんです。同世代の4人で、今しか作れないものを作ろうっていう気持ちで」

実は彼女、中高時代の同級生とカルチャー雑誌「マフィン・マガジン（Muffin magazine）」を発行。ホームページによれば、「エディター・イン・チーフ」、つまり自ら「編集長」まで務めている。

企画や構成、レイアウトも仲間たちで一緒に考えるといい、23年夏に限定発売。舞台挨拶中、「雑誌作りの際の空気感は？」という友人の質問に対して、

「みんな真面目にやろうとしすぎて、遊びの延長にするという目的を達成するのが難しかった」

そして友人と観客に「皆さんも、パンフレットやコップ作りなどのオーダーあれば言ってくださいね〜」と呼び掛けたのだった。

本業の俳優をしながら陶芸にのめり込み、エディターの活動も愛してやまない様子。この映画「ROPE」公開前にはこんなコメントもしていた。

「エンドロールが友達図鑑のようで、仲間に加わりたかったという気持ちが無かったとは言えない。（中略）次はさ、どんな役職でも誘ってよ」

これからも引く手数多であろう見上。「週刊文春」編集部もぜひお誘いしたい。

◆ ◆ ◆

