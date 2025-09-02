¸µÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥¸¥å¥ó¥¹¡¢Åìµþ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤ÎË×Æþ·¿Å¸¼¨³«ºÅ¡ªºÇ½ªÆü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î
²Î¼ê¥¸¥å¥ó¥¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Å¸¼¨²ñ¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥å¥ó¥¹¡õ¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î2SHOT
µî¤ë8·î20¡Á28Æü¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼ÒMUT¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬¤Ç¡ÖKIMJUNSU MEDIA EXHIBITION¡ÎVOICE¡§COLOR OF SOUND¡Ï¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡ÖVOICE¡§COLOR OF SOUND¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤êºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¼¡É¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·Á¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇË×ÆþÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Û¥í¥°¥é¥à¡¢VR¡¢¼¡À¤Âå¤Î3D¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥ê¥¢¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Çºî¤Ã¤¿CG¤Ê¤É¡¢MUT¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢´ÑÍ÷µÒ¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎVR¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖPRISM STAGE¡×¤Ç¤Ï¡¢VRµ¡´ï¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÍ÷µÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¿¤À¤½¤Î¿Í¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¸¥å¥ó¥¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¿´Çï¿ô¤ò¹â¤á¤¿¡£
¶ö¿ô¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡ØOur Season¡Ù¤ò¡¢´ñ¿ô¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡ØRed Diamond¡Ù¤ò²Î¤¦Èà¤Î»Ñ¤¬¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÆÏ¤¯¤¯¤é¤¤¶á¤¤360ÅÙVR±ÇÁü¤ÇÎ×¾ì´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Â¿¿ô²ó´ÑÍ÷¤¹¤ëÍßµá¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖBEHIND THE SCENE¡×¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿»£±Æ¡¢ÉñÂæ°áÁõ¤È¤È¤â¤ËÄ¶Âç·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¡ØHANA¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤¿¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊÊ£¿ô¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¥¤¥á¡¼¥¸¤ò1¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¤ÇÏ¢·ë¤µ¤ì¤¿5G¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Û¥í¥°¥é¥à5Âæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤ÎÉñÂæ¤¬ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶ñ¸½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖHOLOGRAM STUDIO¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤Î¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ÓÁü¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ª¼é¤ê¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢´ÑÍ÷µÒ¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
²¿¤è¤êÅ¸¼¨ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë28Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤¬Å¸¼¨²ñ¾ì¤òÅÅ·âË¬Ìä¤·¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥¹¤Ï´ÑÍ÷µÒ¤Î´Ö¤ËÌ©¤«¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎVR±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢VR´ÑÍ÷¤ò½ª¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¸¼¨²ñ¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¥ó¥¹¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó°¦¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤»¤ë¡ÖECHO NOTES¡×¶õ´Ö¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿9Æü´Ö¡¢Ìó1500·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊÉ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆüµ¢¤ê¤ÇÍè¤¿¡×¡Ö¥¸¥å¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÍ£°ì¤ÎÌþ¤·¤À¡×¤Ê¤É¡¢°¦¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬22Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿¥¸¥å¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿¼¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¤òÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏJYJ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï´ÚÎ®Ê¸²½¤Î³È»¶¤ä¿Íµ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö´ÚÎ®Ê¸²½Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£