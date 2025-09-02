¡Ú½©ÅÄ¤Ç¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡ÛÀî¤ÎÈÅÍô ¿»¿åÈï³²¤â¡¡¤¢¤¹Ãë¤Þ¤Ç¤Ë200¥ß¥êÁ°¸å¤ÎÂç±«¤« Ê¿Ç¯¤Î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ë
½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤äÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô¤ÎÀ¾ÌÚÄ®¤Ç¤¹¡£ÇØ¸å¤òÎ®¤ì¤ëÉ°ÌÚÆâÀî¤ÏÃã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀî¤Î¾åÎ®¤ÇÈÅÍô¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢185À¤ÂÓ378¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¤ÏÀçËÌ»Ô¤ÎÂ¾¤Ë½©ÅÄ»Ô¤È¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ë¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ç¤Ï²È²°¤äÇÀºî¶È¾®²°¤¬¿»¿å¤¹¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤â¡¢¤¢¤¹Ãë¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç200¥ß¥êÁ°¸å¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÊ¿Ç¯¤Î9·î¤Î1¤«·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò¾å²ó¤ëÃÍ¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£