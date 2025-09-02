【SKY-HI】さんがＣＥＯを務める芸能事務所・BMSGが公式サイトを更新。

所属するラッパーの「 edhiii boi 」さんが「コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛」となることが公表されました。



公式サイトでは「このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします。」と、報告。





続けて「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます。」と、謝罪しました。





そして「弊社としましても、今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります。」と、記しました。



公式サイトでは「改めまして、応援してくださっている皆様に深くお詫び申し上げます。」と、しています。







【 edhiii boi さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



ラッパー。2021年SKY-HIに送ったデモ一曲で心を撃ち抜き、14歳にしてアーティスト契約を掴み取り"edhiii boi"と名付けられた。



独特の声、ワードセンス、テクニカルなフロウから、ダンスやトラックメイクまでハイレベルでこなす。



様々な音楽を経由してきた事を感じさせるハイブリッドな音楽性で、唯一無二の存在感を放つ小さな異端児。







