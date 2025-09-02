さっすが【ワークマン】機能性バツグン、、！ 365日使いたい♡「優秀バッグ」

使い勝手のいいバッグがあれば、お出かけの心強い相棒になりそう。そんな風に、日常に寄り添ってくれそうなバッグを【ワークマン】で見つけました。どれも気負わず気軽に持てるデザインで、機能性も優秀。通勤から休日のお出かけまで活躍すること間違いなしかも。豊富なバリエーションがそろっているので、早速チェックしてみて。

小さくても収納力が優秀なミニボストン

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

今回ご紹介するバッグは、どれも収納力がありながら折り畳み可能な便利なデザイン。さらに、外側も内側も撥水加工が施されているそうで、外側だけでなく内側の水濡れにも安心できそう。いちばん小さいミニボストンは、ショルダーにも手持ちにも使える2WAY仕様。小ぶりながら500mlのペットボトルが収まり、ファスナーポケットやインナーポケットで小物もすっきり整理できます。背面にはコードホールまで付いていて、日常使いに寄り添ってくれるのも嬉しいポイント。

楽ちん & スマートに持てるボディバッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水クロスボディーショルダーバッグ」\2,900（税込）

体に沿うシルエットでスマートに持てる、容量8Lのクロスボディバッグ。両手があくため、自転車やお買い物などアクティブなシーンにもぴったりです。正面と側面の開口部は大きく開き、物の出し入れもスムーズ。ボトルストッカーやキーフック、Dカンなど、あると便利な付属品も充実しています。さらにムレにくいエアメッシュ素材や、両肩で掛け替え可能な可動式ショルダーで、快適な使い心地も期待大。

A4サイズもPCも収納OKな機能性バッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水デイリュック」\3,500（税込）

容量15Lのリュックは、通勤から休日のお出かけまで幅広く活躍しそう。A4サイズもすっきり入り、ポケットが豊富なので荷物の整理も簡単です。メインポケットにはクッションポケットがあり、ノート型パソコンも安心して収納可能。左サイドポケットはコードホール付きで、バッテリーなどのケーブルをつなぎながらの移動もスムーズです。背面とショルダー裏はメッシュ仕様でムレにくく、さらにキャリーオンテープ付きなので、スーツケースのハンドルに通して運べます。

機能性もデザイン性も欲張れる優秀バッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水トートリュック」\3,500（税込）

リュックとしてもトートバッグとしても使える2WAY仕様で、気分に合わせて持ち方をチェンジできる便利なバッグ。カジュアルすぎないデザインで、女性らしいコーデにもすっと馴染みそう。容量14Lでマチもしっかりあるため、見た目以上の収納力を発揮。A4サイズも収まり、メインポケットのクッション付きポケットでノート型パソコンも安心して持ち運べます。荷物が少ないときでも自立するので倒れにくく安心。さらにファスナーポケットやサイドポケットで小物の整理も楽ちんです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S