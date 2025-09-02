ZB1ハン・ユジン、“透明感ビジュアル”で広告界まで席巻！スキンケアブランド「bewants」アンバサダーに就任

ZEROBASEONEのハン・ユジンがスキンケアブランドのアンバサダーに選ばれた。

【写真】「赤ちゃん天使」ハン・ユジン、溢れる透明感

韓国のスキンケアブランド「bewants」は最近、ハン・ユジンと共に展開する新キャンペーンを公開し、アンバサダー就任のニュースを伝えた。

ブランド側は「ハン・ユジンは特有の清らかで透明感あふれるイメージと、自分らしい個性を基盤に多彩な魅力を発揮してきた。その姿がブランドの掲げる“自律的な哲学”と合致しており、モデルに起用することにした」と説明した。

さらにBEWANTSは「ハン・ユジンは韓国内外に幅広いファンを持つアーティストとして、グローバル市場をターゲットにブランドの認知度を高め、世界中の消費者とのコミュニケーションを強化する役割を果たすことが期待される」と付け加えた。

（写真＝bewants）ハン・ユジン

アンバサダー就任の発表と共に公開されたイメージの中で、ハン・ユジンは清潔感あふれる純粋なビジュアルで“青春アイコン”の存在感を示し、視線を集めた。

このようにハン・ユジンは、活発なグループ活動はもちろん、SBSの音楽番組『人気歌謡』のMCとして安定した進行力を発揮する一方、広告界にも進出し縦横無尽に活躍。今後のさらなる成長にも期待が高まっている。

なお、ハン・ユジンが所属するZEROBASEONEは、9月1日に1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースし、カムバックを果たした。

（記事提供＝OSEN）