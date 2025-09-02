9月1日、モデルでタレントのアンミカがアメーバオフィシャルブログを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏と映画『ベスト・キッド：レジェンズ』 を鑑賞したことを報告し、仲睦まじい夫婦ショットを公開した。

【写真】ラルフ・マッチオを交えた3SHOTも公開

この日更新したブログで、アンミカは、「夫と大好きな映画 【ベストキッド】に行って参りましたよ！」と報告。

映画鑑賞にあたって、「誠意を表し、初代のベストキッドでも主人公がミスターミヤギにもらって頭に巻いて試合に挑んだ、あの鉢巻を巻いて、【ベストキッド レジェンズ】を鑑賞」と明かし、鉢巻をした夫と手のひらに拳を添えたアンミカの2ショットを公開した。

今年1月の「ソニーオープンin Hawaii」のパーティーにて、同映画でダニエル・ラルーソーを演じたラルフ・マッチオとも直接会話したというアンミカ。今回のブログではラルフ・マッチオとの記念ショットも披露しつつ、「現代版になり、その意志を注いだ戦いに感動でしたー！！！」と映画の魅力を熱弁した。

また、ドリンクとポップコーンを持った鉢巻姿の夫に、「ほんで持って鉢巻姿が可愛すぎるやろ〜」とメロメロなアンミカは、「公開ノロケ」と自らツッコミを入れ、夫婦の仲睦まじさを覗かせていた。