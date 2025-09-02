お金はないけどキレイになりたい…40代女性がスナック断ちと小顔体操してわかったこと

40代女性の肌悩みの1位は…

「東京イセアクリニック」が15歳〜59歳の男女1,000名に実施した「性別・世代別『肌悩み』に関する調査」（2022年7月インターネットにて調査）によれば、女性のお悩みトップ5は、1位毛穴、2位シミ、3位ニキビ、4位シワ、5位くすみだった。

だが、お悩みは年齢で変わるもの。10〜20代はニキビや毛穴、ニキビ跡、30代はニキビ関連が下がり、初めてシミ、シワが登場する。そして40代女性の肌悩みランキングは、1位シミ、2位シワ、3位毛穴、4位たるみ、5位くすみだった。

そんなシミ、シワ、たるみ、くすみ（男女問わず、毛穴は全世代に共通のお悩み）に悩む40代の“あるある”な葛藤を、笑って共感しながら読めるコミックエッセイが『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず著 / オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）である。

主人公のりずは、シワ・たるみを皮切りに、自らの「BBA化」に真正面から向き合い、時に笑えるほど泥くさく、時に感心するほど合理的に、美容と生活を立て直していく。

前編「「寝起きの顔が老けすぎてる！」40代女性が加齢に抗うために119円でやったこと」では、ネットでググってぽちった「就寝時シワ予防テープ」と100均の医療用テープを使った「シワ予防ナイトケア」が期待以上の効果だったことをお伝えしている。

だが就寝中のテープは、シワ、たるみに効いても、くすみには効かない。そこでりずは、長年の“悪友”であるポテチを3ヵ月間断ち切ることにした。

後編では、誘惑に負けそうになりながらの3カ月の断ポテチ期間の葛藤と、さらに「小顔になりたい」りずの新たなる挑戦についてをお伝えする。

お気に入りスナックを3ヵ月間封印

「もう、私の人生からポテチを消します！」

そう宣言して始まった、40代主婦りずの“ポテチ断ち”。コロナ以降、週1で食べていたお気に入りスナックを3カ月間封印するという、自分との戦いが始まった。

最初の3日間。スーパーのお菓子売り場に並ぶポテチの姿を見かけると、りずはつい足を止めてしまう。連れの子どもに声を掛けられ、やっとの思いで視線をはがし、どうにか手に触れずに立ち去った。

10日目。心の隙間にポテチの影が忍び寄る。夜空を見上げて、つぶやくりず。「ポテチさま、あなたの存在の大きさを痛感しています」

そして2週間目、気持ちは崩壊寸前。すさまじいストレスを理由に、「もう止める」と子どもたちにポテチ断ち撤回しようとしたその時、娘がこう言い放った。

「ポ〇チ3カ月やめるって決めて頑張ってきたのに、食べていいの？」

この言葉に、りずは反省。息子は「食べていいと思うよ♡」などと甘い言葉をささやくが、りずの自分との戦いは続行された。

苦しかった断食の効果

その後も、普段は忘れているけど、ふと思い出す“失恋した元カレ”のような存在として、りずの記憶のあちこちに顔を出すものの、ついに、3カ月が経過。すると、苦しかった断食の効果が現れたではないか。

・肌の色が2トーンくらい上がった

・吹き出物が絶滅

・体重が1キロ落ちた

・加齢とストレスのせいだと思っていた体の不調が減った

・体も羽がはえたように軽い

「これが本来の私のポテンシャル…」と、ごほうびのポテチを食べながら、「もうこれからはポ〇チをやめよう！」と矛盾したことを誓うのだった。

だが、りずの挑戦はここで終わらない。次なるターゲットは「顔痩せ」。

「全体的にはそんなに太ってないのに、顔だけ太ってる顔デブ」と自分を自嘲し、諦めかけていたが、20年後の「私」が出てきて、未来の自分を救ってほしいと頼む。

りずの3度目の戦いが始まった。

ながら「小顔体操」に励む日々

本屋で購入した「小顔体操」の本は、3日で飽きた。

そこでオンラインでサイトを探す。すると、筋トレ系お姉さんの、「効果絶大とよく耳にする舌回しがメイン」の顔体操を発見する。

家事しながら、漫画を描きながら、毎日小顔体操に励むりず。

だが1カ月続け……。あまり効果が得られない結果に、心が折れそうになるも、「でも一生続ける勢いで小顔体操をやる！」と闘志を燃やし続ける。

期待していた効果が得られなくても、諦めないりずが好きだ。

ほかにも「365日日焼け止めを塗る」「顔を拭くときはやさしくポンポン」「隙あらば歩く」「口まわりをきたえるマウスピース（800円くらい）」「とにかく寝る」と、お金のかからない手軽なスキンケアはなんでもやるりず。

スキンケア費用を節約し、「貯めたお金で美容医療」を夢見るのだった。

40代女性の“BBA化”に抗う小さな反逆。りずのさらなる挑戦は、次回に続く──。

