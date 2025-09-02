フォーツーの後継モデルが2026年に発売

スマートは、象徴的なコンパクトカー、フォーツーの後継モデルを2026年に発売すると発表した。同社のCEO、ディルク・アデルマン氏は2024年に、開発プロジェクトは進行中で、実現の可能性を探っていることを認めていた。

スマートの新しい大型SUV、＃5が無事に発売へ至ったことを受け、フォーツーの次世代も具体化が進んだようだ。モデル名は、2シーターであることと、現在の命名ルールへちなんで、＃2となる。



スマート・フォーツーの後継モデル「＃2」の予告画像 スマート

スマートはコンパクトSUVの＃1を提供しているが、＃2はそれより小型。ブランドでは最も小さく、安価なモデルに据えられる。開発の主体はメルセデス・ベンツだが、合弁パートナーのジーリー・ホールディングスが有する、中国の工場で生産される見込み。

パートナーとの共有で開発は理に適う

＃2は、現在の他のスマートと同様にバッテリーEVとなるが、技術的な情報は明らかになっていない。アデルマンは以前、新型プラットフォームの開発は予算面でパートナー探しが影響すると、AUTOCARの取材へ答えている。

「欧州では、シティーカー市場は大きくありません。（従来の）フォーツーの年間販売は、多くても10万台でした。これは、プラットフォーム開発を正当化するのに充分ではありません。パートナーと共有すれば、コストや工場を共有でき、理に適うでしょう」



2026年の発売が決まったということは、望ましいパートナーが見つかったことを示唆している。あるいは、既存プラットフォームを流用した可能性もゼロではないだろう。

ジーリー・ホールディングスには、小さなパンダ・ミニというモデルが存在する。全長3.0mで、40psの駆動用モーターをフロントに搭載し、航続距離は199kmがうたわれる。この技術をベースに、スマートを仕上げることも不可能ではない。

ボディは直線基調で大胆なものに

従来のスマート・フォーツーにも、EV版のEQフォーツーは存在した。しかし、駆動用バッテリーは17.6kWhで、DCでの急速充電に対応せず、航続距離は159kmと充分とはいえなかった。その登場から7年。EVの技術は確実に進歩している。

スタイリングは、これまでと異なり、直線基調で大胆なものになると予想される。スマートが公開した予告画像では、カムテール風のリアと控えめなルーフスポイラーが見て取れる。空力性能を改善し、エネルギー効率を高めることが狙いだろう。



