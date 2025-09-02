サントリーホールディングスは2日、新浪剛史代表取締役会長の辞任を発表しました。新浪会長をめぐっては、海外から違法な成分が含まれた製品を輸入した疑いがあるとして、福岡県警が自宅の家宅捜索を行っていました。



捜査関係者によりますと、福岡県警は8月22日、麻薬取締法違反の疑いで、東京・港区の新浪会長の自宅の家宅捜索を行いました。



新浪会長は、大麻由来の成分「THC」が含まれた製品をアメリカから輸入した疑いがもたれているということです。





捜索の際、新浪会長は「適法な製品だと思っていた」「知人の女性が一方的に送りつけてきた」などと説明していたということです。家宅捜索の際、製品そのものは見つからず、また、警察が簡易の尿検査を実施したところ陰性だったということで、警察は慎重に捜査を進めています。

2日午後3時から緊急記者会見を開いたサントリーホールディングスの鳥井信宏社長は、新浪会長から「一身上の都合で役職を辞任したい」との申し出を受け、1日付で辞任したことを発表しました。



■サントリーホールディングス・鳥井信宏 代表取締役社長

「本件において皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることを心よりおわび申し上げます。新浪氏からは、適法であるとの認識の下に購入したサプリメントに関して捜査が実施されたとの説明がありました。今回の事態が生じたことを踏まえ、当社としてはサプリメントに関する認識を欠いた新浪氏の行為は、代表取締役会長として求められる資質を欠くと言わざるを得ないと判断しました。」



会見に姿を見せなかった新浪会長は「会長の仕事を続けることができなくなったことは残念に思っている」とコメントしています。