元SKE48石田安奈、自宅プール公開「滑り台あるのすごい」「お子さん楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】元SKE48の石田安奈が8月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅でのプール遊びの様子を公開し、話題を呼んでいる。
石田は「今日から幼稚園が始まり」と子供の新学期開始を報告。「お迎えが早いので帰宅後はプール 滑り台が届いたので大活躍中」と自宅の庭に設置した大きなプールで子供と一緒に水遊びを楽しむ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「羨ましい」「滑り台あるのすごい」「お子さん楽しそう」「素敵なお家」「理想の生活」といったコメントが寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
◆石田安奈、自宅プール公開
