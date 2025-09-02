シンガーソングライターの井上苑子（２７）が１日、歌唱活動休止前最後のシングルとなる「ナチュラル」を１０月１日にリリースすることを発表した。

同曲は華やかな夢や目標を語るのではなく、聴き手にとっての拠り所でありたいという、シンプルかつやわらかな願いを込めた楽曲。１０周年という節目を経て制作され、井上のこれまでの軌跡を総括すると同時に、歌唱活動休止最後を飾るにふさわしい一曲となっている。大人気ロックバンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のギタリスト・柳沢亮太がプロデュースを務めた。



井上は「やなぎさんが初めて楽曲を提供してくださったのが、私が１６歳の時。曲を聴いたとき、歌を入れて完成したとき、この曲を『自分の曲だ』と言えることがとても幸せで、その幸せを１１年間ずっと噛みしめ、身体に染み渡らせながら歌い続けています」と振り返り。楽曲の依頼に不安を感じながらも「大きな心で『作るよ！』と言ってくださいました」と経緯を明かした。

楽曲について「私の拙い言葉を、素敵な言い回しやメロディにしてくださって、本当に感無量です」と柳沢に感謝を伝えると「きっとこの曲を歌っているときは、いつもより自分を誇らしく思える気がします。胸がいっぱいです。ずっと、この先も大事な楽曲になります。みなさまに届きますように」と願いを込めた。



