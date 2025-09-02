全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、9月4日から10日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は9月3日から9日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜秋田・庄内・名古屋/中部線、東京/成田〜大阪/伊丹線、大阪/伊丹〜松山・熊本線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜根室中標津線、福岡〜対馬線、石垣〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜オホーツク紋別・大館能代・岡山・広島・岩国・高知・福岡・佐賀・大分・長崎線、大阪/伊丹〜仙台・長崎線、名古屋/中部〜女満別・仙台・宮崎・鹿児島線、札幌/千歳〜新潟線、福岡〜沖縄/那覇線、沖縄/那覇〜宮崎・高松線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの払い戻し手数料が必要となる。