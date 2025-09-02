宮崎宣子、水着姿公開「40歳を越えてまさか水着を着ることになるとは」
【モデルプレス＝2025/09/02】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが9月1日、自身のInstagramを更新。息子との海外旅行で水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】宮崎宣子、美ボディ眩しい水着姿
宮崎は「考えてみると この水着、元取ったかも」と麦わら帽子をかぶった水着姿を公開。子供が産まれてからは息子とプールで遊ぶことが多くなったと明かし「40歳を越えてまさか水着を着ることになるとは思ってもみなかった」と率直にコメント。「プールも海も苦手で、とにかく日焼けしたくないと思っていて、できれば部屋にいたいタイプでした」と以前の自分を振り返りながら、「子供がいることで、その日々の成長を感じて、より今が大事に思えてきました」と息子との時間の大切さについて綴った長文メッセージを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な考え方」「スタイル抜群」「綺麗」「美しい」「夏満喫ですね」「家族の時間羨ましい」といった声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
