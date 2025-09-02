蒙源農牧業集団の牛舎。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／丁赫）

【新華社フルンボイル9月2日】中国内モンゴル自治区は近年、過放牧の改善に積極的に取り組み、牧畜業の現代化を推進してきた。同自治区フルンボイル市に拠点を置く蒙源農牧業集団は、わらやトウモロコシを発酵させたサイレージなどを原料とする完全混合飼料を牧畜民に供給し、季節的な牧草不足の緩和に寄与。混合飼料の年間供給量が20万トンにも及ぶ。また地元政府や牧畜民との協力を強化し、大規模飼育によって過放牧問題に多角的に対応している。

完全混合飼料を積み上げる蒙源農牧業集団の従業員。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／丁赫）

蒙源農牧業集団のわらシュレッダー。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／丁赫）

蒙源農牧業集団の管理地に放牧されている牛。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／丁赫）

蒙源農牧業集団の飼料原料サンプル。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／丁赫）