ROLAND、「転生したらスノーマンのセンターだった件」と報告!? 「ご本人かと」「違和感ゼロwww」
カリスマホストで実業家のROLANDさんは9月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「転生したらスノーマンのセンターだった件」と報告し、話題となっています。
【画像】「転生したらスノーマンのセンターだった件」
ファンからは「ローランド様やと思ってたら違うの？」「ご本人かと思いました」「まじで最初ローランドがゲストで踊ってるのかと思ってたw」「違和感ゼロwwwww」「新加入してください」などの声が。ほかにも「是非ともコラボ希望します!!」「コラボしてください」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ローランド様やと思ってたら違うの？」ROLANDさんは「転生したらスノーマンのセンターだった件」とつづり、1枚の画像を投稿。ダンスするSnow Manの中央にROLANDさん……かと思いきや、こちらは同グループのメンバー・宮舘涼太さんのようです。ROLANDさんのトレードマークである金髪ロングヘアやサングラス、そして服装まで完璧に再現しています。
ダンスプラクティス動画も公開中Snow Manの公式YouTubeチャンネルは同日、新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス動画を公開。メンバーがそれぞれなってみたいカリスマのコスプレを披露する中、宮舘さんはROLANDさんになりきっています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
