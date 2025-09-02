WOLF HOWL HARMONYと、英語コーチング／英語パーソナルジムの『ENGLISH COMPANY』のコラボレーション企画『WOLF HOWL HARMONYと学ぶENGLISH COMPANY』が10月1日より開始される。

同企画は、株式会社LDH JAPANと『ENGLISH COMPANY』を運営する株式会社スタディーハッカーによる共同企画。WOLF HOWL HARMONYとファンが同時期に同メソッドで英語を学ぶことで、共に学び、共に成長する実質的な参加型体験が提供される。

学習は2025年12月頃からスタートし、全4回開催。メンバーと受講生がオンラインで直接対話し、英語学習の進捗共有などについてリアルタイムでやりとりをしながら、“推し”と同じ目標に向かって努力することができるという。

さらに、約6カ月間の学習を共に駆け抜けた受講生だけが参加できる特別なリアルイベント（全1回）も開催され、メンバーと直接会い、成長の軌跡を振り返る機会が設けられる。加えて、学習効率や英語力の向上において顕著な成果を示した優秀者には、WOLF HOWL HARMONYから特別プレゼントが贈呈されるほか、コース専用に撮影されたメンバーからの激励動画、この企画限定の“学習✕推し活”グッズも手に入る。

同企画を通して、メンバーの海外進出という“リアルな目標”に向けて共に努力できるものとなっている。

＜WOLF HOWL HARMONY コメント＞

スタディーハッカーさんと共に、英語力向上にむけたお取り組みをさせていただくことをとても楽しみにしています。僕たちは日本、そして世界にむけてWOLF HOWL HARMONYの音楽を届けたいと考えていて、そのためにも英語力をより高めていきたいと強く思っています。半年間の僕たちの成長を通して、少しでも勇気や希望を届けられたら嬉しいですし、そのために全力で挑みます。「英語を学びたいけどなかなか踏み出せない」「もっと英語力を身につけたい」そんな同じ思いを抱いている方もたくさんいると思います。是非この機会に僕たちと一緒に英会話をリアルに学び、身につけていきましょう！

＜株式会社スタディーハッカー 代表取締役 岡健作 コメント＞

推し活の力を学習に活かすこの取り組みは、教育業界に新たな可能性をもたらすでしょう。ファンの皆さんがWOLF HOWL HARMONYと共に成長し、世界で活躍する姿を楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）