秋田県、山形県では、３日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が華中から日本海を通って日本の東にのびており、前線上の低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでいます。低気圧は津軽海峡付近を通って、３日にかけて日本の東に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北地方では、３日にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。





［雨の実況］東北日本海側北部では、降り始めからの降水量が１５０ミリを超えている所があり、土砂災害の危険度が高くなっている所や、氾濫の発生している河川があります。

降り始め（１日１１時）から２日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）

秋田県

北秋田市比立内 １７０．０ミリ

北秋田市阿仁合 １５８．０ミリ

能代 １５７．０ミリ

北秋田市脇神 １４５．５ミリ

大館 １４０．５ミリ

なお、能代では、２４時間降水量が９月の観測史上１位の値を更新しました。



［雨の予想］

２日から３日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １８０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は

秋田県、山形県 ３日未明から朝にかけてです。



［防災事項］

東北地方では、３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、３日夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

